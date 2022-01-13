‘Yunus Emre ve Gönül Dünyası’ söyleşisi

Osmangazi Belediyesi, Prof. Dr. Mustafa Kara ile ‘Yunus Emre ve Gönül Dünyası’ konulu söyleşi düzenledi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Yunus Emre ve Gönül Dünyası’ konulu söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Yunus Emre, tasavvuf edebiyatımızın en büyük halk şairlerinden biridir. Asırlar önce bizlere seslenmesine rağmen sözleri bugün hâlâ kalbimize dokunmaktadır. Yunus Emre’nin Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile başlayan tasavvuf şiirinin en ölümsüz mısraları, Anadolu halkına adeta manevî güç aşılamıştır. O, bizlere hak sevgisi göstermiştir” dedi.

Konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Kara ise Yunus Emre’nin en önemli pirlerimizden olduğunu belirterek, “Yunus Emre, Anadolu’nun yetiştirdiği gerçek bir gönül insanıdır. Onun dilinden dökülen sözler çok derindir. Yunus Emre’nin bütün şiirlerinde ortak bir kelime vardır. O da, aşk ve muhabbettir. Çünkü dinî hayatı yoğuracak olan şey budur. Onun yaşantısını örnek almak ve tavsiyelerinden faydalanmak hepimiz için çok kıymetli” diye konuştu. Yunus Emre’nin beyitlerini okuyan Kara, onu anlamanın, mesajlarına ve değerlerine sahip çıkmanın çok mühim olduğunu sözlerine ekledi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, söyleşi sonunda Prof. Dr. Kara’ya teşekkür hediyesi takdim etti.