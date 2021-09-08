‘Zai Tun’a Dönüş’ belgeseli 170 ülke ve bölgede yayınlanıyor

Çin’in şehri olan Quanzhou’nun hikayesini gözler önüne seren belgesel film ’Return to Zai Tun’ 4 Eylül’den itibaren dünya çapında 170 ülke ve bölgede, 43 dilde olmak üzere yayınlanmaya başladı.

Dünya Mirası Komitesi’nin yakınlarda gerçekleştirilen 44’üncü oturumu ile ‘Song-Yuan Dönemi Çin’de Dünyanın Ticaret Merkezi’ olarak adlandırılarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Quanzhou’nun hikayesini gözler önüne seren belgesel film ‘Return to Zai Tun’ 4 Eylül’den itibaren dünya çapında 170 ülke ve bölgede, 43 dilde olmak üzere National Geographic’te yayınlanmaya başladı. Belgeselin yapımcılığını Quanzhou Radyo ve TV Kurumu ve Fujian Straits TV ortaklaşa üstlendi.

Belgesel hakkında şu bilgiler verildi:

Quanzhou’nun Dünya Mirası Listesi’ndeki başarılı kaydı, o zamanki Doğu Deniz İpek Yolu’nun tarihi bir başarısına işaret ediyor; bu yol, dünya çapında insanlar tarafından tanınan ve değer verilen insanlığın toplumsal hafızası ve ortak zenginliği olarak görülüyor. ‘Return to Zai Tun’ belgeseli, Quanzhou’nun antik çağda adlandırılmasıyla başlıyor ve Zai Tun’un geçmişi ve bugünü ile tarihsel bağlantılarını detaylandırmak için şimdiki zamanın sesini ve bakış açısını alıyor.

Dünya deniz ticareti merkezi limanının seçkin bir örneği ve UNESCO tarafından tanınan Deniz İpek Yolu’nun tek başlangıç noktası olarak, Quanzhou küçük bir balıkçı köyünden müreffeh ve kilit önemdeki bir liman şehrine nasıl dönüştü? Uzun mesafeli küresel okyanus ticareti, küresel toplum ve kültür çeşitliliğini nasıl bütünleştirdi ve kültürler arası refahı nasıl gerçekleştirdi? Bunun arkasındaki tarihsel itici güçler ve kalıtsal genler neler?

‘Return to Zai Tun’ belgeseli, toplamda 90 dakika süren iki bölüm ile bu soruları yanıtlamaya çalışıyor. Jacob de Ancona’nın doğuya yolculuk günlüğü ‘The City of Light’ (Işıkların Şehri) ile birlikte, Çin’in deniz medeniyetinin doğuya özgü özelliklerini ve etkisini küresel bir perspektiften deşifre etmek ve denizde doğmuş maceracı, cesur, misafirperver ve farklı insanları tanımak için yol gösteriyor.

Belgesel, yeni bir bakış açısı sunarken aynı zamanda belgeselin titiz ve doğru tarihsel gerçekleri sunduğundan emin olmak için yaklaşık dört yıl süren yapım ve düzeltme süreciyle oluşturuldu. Yapım ekibi, inceleme ve karşılaştırma işlemleri için ‘The City of Light’ kitabının ilk baskısı olan ‘Marco Polo’nun Seyahatleri’nin kilise versiyonu da dahil olmak üzere Quanzhou hakkındaki tarihi belgeleri toplamak için 20’den fazla ülke ve bölgeye seyahat etti.

Bu bağlamda, ekip, geçmişteki sivil denizcilik ticaret faaliyetlerinin önemini açıklığa kavuşturmak ve geleneksel bilginin ötesine geçmek için Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Çin Ulusal Müzesi’nde çalışan çok sayıda önde gelen uzmanla görüştü. Çekim ekibi, görüşlerini Quanzhou’nun ilerisine taşıdı ve Quanzhou’nun dayanak noktası olduğu çok boyutlu bir bilişsel sistem inşa ederek; fiziksel kanıtların ve çağdaş hikayelerin izini sürmek için rota boyunca önemli olayların birleştiği noktaları takip etti.