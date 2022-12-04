Kültür sanatın şehri Başakşehir'de, Kayahan gecesi

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde muhteşem bir konser düzenledi. Pop müziğin güçlü sesleri Fatih Erkoç, Suat Suna, Yonca Lodi ve İpek Açar, Kayahan’ın bir döneme damgasını vuran unutulmaz şarkılarını yeniden yorumladı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinliklerini doludizgin sürdürüyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden Fatih Erkoç, Suat Suna, Yonca Lodi ve İpek Açar, pop müziğin unutulmaz isimlerinden Kayahan’ın şarkılarını yeniden yorumladı. Başakşehirliler, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Kayahan Şarkıları Konseri’nde müzik dolu bir akşam yaşadı.

Katılımın yoğun olduğu konserde, Kayahan’ın bir döneme damgasını vuran “Bir Aşk Hikayesi”, “Seninle Her Şeye Varım Ben”, “Gönül Sayfam” gibi dillerden düşmeyen şarkılar; bu kez Başakşehirliler için söylendi. Duygu dolu anların yaşandığı konserde Başakşehirli müzikseverler, Kayahan şarkılarına coşkuyla eşlik etti.