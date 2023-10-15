Kültür sanatta yeni hafta Süheyl Ünver paneli ile başlayacak

Sakarya Büyükşehir Ekim kültür sanat etkinlikleri ‘Gök Kubbede Hoş Sadâ Kalanlar Süheyl Ünver’ konulu panel ile devam edecek. Program 16 Ekim Pazartesi günü AKM’de 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ekim kültür sanat etkinliklerimiz 16 Ekim Pazartesi günü ‘Gök Kubbede Hoş Sadâ Kalanlar Süheyl Ünver’ isimli panel ile devam edecek. AKM’de gerçekleştirilecek programa Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar ile Yazar Yağız Gönüler konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.