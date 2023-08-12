Kültür ve Medeniyet Kampları Nevşehir'de devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülke genelinde Kültür ve Medeniyet Kampları devam ediyor.

Bilecik’ten 25 genç Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı Kültür ve Medeniyet Kampları çerçevesinde Nevşehir’e gitti. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleştirilen kampta, Nevşehir Müzesi, Nevşehir Kalesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Göreme Milli Parkı, Devrent Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi, Peribacaları, Uçhisar Kalesi, Kaymaklı Yer altı Şehri ve Karanlık Kilise ziyaret edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yedi gün süren kampa Bilecik’ten 25 genç katılım gösterdi.