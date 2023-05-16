Kültür ve sanatın merkezi: 'Pursaklar Yaşam Merkezi'

Ankara Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi’nde gençlerin her alanda gelişimi için kültür, bilim, spor, sanat ve eğitim kursları vermeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, gençlere yönelik, bilim, spor, eğitim, sanat, kültür alanında bireylerin becerilerinin eğitmenler gözetiminde arttırılması, gelişim sağlamalarına olanak sağlamak adına açılan kurslar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurslara yoğun ilgi gösteren gençleri ve çocukları yakından takip etmek üzere Yaşam Merkezi’ne giden Başkan Ertuğrul Çetin, kursiyerlerin gelişimleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

“Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyorum”

Pursaklar Yaşam Merkezi’nde eğitim, kültür, sanat ve sporda çeşitli kurslar vererek gençlerin gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Belediyemiz bünyesinde deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimizin donanımlarını, bilgi ve becerilerini artıracak kurslar, Pursaklar Yaşam Merkezi’nde devam ediyor. Kültürde, sanatta ve sporda öncü bir Pursaklar için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Yeni beceriler kazanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

Yaşam Merkezindeki kurslarda keman, gitar, ney, bağlama, piyano, satranç, akıl ve zekâ oyunları, drama, tiyatro, resim, halk oyunları, çocuk korosu, kaligrafi, karikatür, origami gibi birçok alanda Pursaklar halkına hizmet veriyor.