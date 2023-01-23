Kültür ve Turizm Bakanı açılışa geliyor

İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi işbirliğinde Haziran 2022'de yapımına başlanan Mübadele Evi Projesi'nin açılış tarihi 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 16.00 olarak kesinleştirildi. Açılışın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Başkan Volkan Yılmaz, “30 Ocak Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı olduğu için, Bakanımızın da iştirak edebilmesi amacıyla açılışımızı bir gün erkene, 29 Ocak Pazar gününe aldık. Bir değişiklik olmaz ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın teşrifleriyle Mübadele Evimizi halkımızı hizmetine sunacağız. Tüm vatandaşlarımızı şimdiden açılışa davet ediyorum. Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.