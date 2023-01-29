Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Tarihin dönüm noktasında, Osmanlı’nın közlerinden yükselen Cumhuriyetimizin şafağında insanların hayatındaki çok derin bir değişimi temsil eder" dedi.

Silivri’yi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Tarihi Kısa Köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Ardından Piri Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi’ni ile müze ve kütüphaneye dönüştürülen tarihi Kaymakamlık binasını ziyaret eden Ersoy, daha sonrasında Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’ne katıldı.

"Her geçen gün kültür ve sanat mekanlarımıza bir yenisini ekliyoruz"

Müze açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Her geçen gün kültür ve sanat mekanlarımıza bir yenisini ekliyor, bunu yaparken kültürümüzün, sanatımızın ve tarihimizin her bir değerli ayrıntısını yaşatmanın, gelecek kuşaklara miras bırakmanın gayreti içinde oluyoruz. Millî hafızamızı, kimliğimizi meydana getiren bütün unsurlarla canlı tutmak adına proje ve eserler hayata geçiriyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz Silivri Mübadele Müze Evi de bizim bu irademizle paralel bir anlayışla İstanbul Valimiz ile Silivri Belediye Başkanımızın vücuda getirdiği çok değerli bir proje olmuştur" dedi.

"Silivri bu umudun yeşerdiği topraklardan biridir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mübadelenin önemine vurgu yaparak "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Tarihin dönüm noktasında, Osmanlı’nın közlerinden yükselen Cumhuriyetimizin şafağında insanların hayatındaki çok derin bir değişimi temsil eder. Bir zamanlar vatan olan topraklardan kopmak, ebedi vatan olan Anadolu’ya yol almaktır mübadele. Nice kuşakların yetiştiği içine hayat sinmiş evleri, asırlara yayılmış alın teri ve emeğin birikimlerini, hüzünden sevince nice hatıranın biriktiği ömürleri ve ömürlerini tamamlamış sevdiklerinin kabirlerini ardında bırakmak, yeni hayatın umuduna sığınmaktır. Silivri bu umudun yeşerdiği topraklardan biridir" diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan acılardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Bugünümüzü borçlu olduğumuz Kurtuluş Savaşı’nın ve hemen sonrasında Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarının yükünü, sıkıntısını, mücadelesini daima hatırlamak bizlere bugünün ve yarının sorunlarını çözmekte, milletimiz için daima daha iyisini ortaya koyma gayretimizde güç ve ilham vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, müze ziyaretinin ardından Silivri’den ayrıldı.