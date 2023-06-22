Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023 yılı 56 milyar dolar gelir hedefimizi koruyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023 yılı 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefimizi koruyoruz. Bunların yanında, 2023 yılında Türkiye’den birkaç destinasyonu daha Michelin Rehberi’ne eklemek istiyoruz. Öte yandan, 2030 yılında tüm tesisler ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı’ olacak” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) aylık bilgilendirme toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, 2023 yılı turizm hedefleri, ‘Sürdürebilir Turizm Sertifikası’ ve ülke tanıtımı gibi konular ele alındı.

“Yaşamış olduğumuz depremlere rağmen 2023 hedeflerimizi koruyoruz”

Turizm alanında 2022 yılında atılan adımlara değinen Ersoy, “Turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı. 2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75’lik bir artışı yakalamış olduk. Yine bildiğiniz gibi, 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedefimizi koruyoruz. 2028 de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline gelmiş durumdayız”

Dört yıl önce kurulan TGA sayesinde ülkenin tanıtımını çok daha profesyonel bir biçimde yürüttüklerini belirten Ersoy, “Günümüzde dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline gelmiş durumdayız. TGA aracılığıyla 200’den fazla ülkede BBC World, CNN International, Al Jazeera, Euronews gibi global TV kanallarıyla içerik ve reklam alanlarında iş birliği yapıyoruz. Resmi turizm platformumuz olan ve 10 ayrı dilde yayın yapan GoTürkiye internet sitesinin 2023 yılının ilk 6 ayındaki tekil ziyaretçi sayısı yaklaşık 75 milyona ulaştı. GoTürkiye sosyal medya hesabı ise sahip olduğu 2.6 milyon takipçi sayısı ile dünyada Avustralya ve Dubai’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bunların yanı sıra 2022 yılında 89 ayrı ülkeden 4 bin 46’sı influencer ve basın mensubu, 2 bin 564’ü tur operatörü olmak üzere toplam 6 bin 610 kişiyi, 77 ilimizde 421 ayrı etkinlikte misafir ettik. Bu ağırlamalar sonucunda, 50.3 milyar basın erişimi, 601.8 milyon sosyal medya erişimi sağlandı” ifadelerini kullandı.

“2023 yılında Türkiye’den birkaç destinasyonu daha Michelin Rehberi’ne eklemek istiyoruz”

İstanbul’u dünyaca ünlü restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi’ne dahil ettiklerini vurgulyan Ersoy, “Böylece İstanbul’un “gastro city” unvanı da tescillenmiş oldu. Ayrıca İstanbul’da bulunan toplam 53 restoran Michelin Rehberi’nde yerini aldı. Rehbere girecek ve yıldız alacak yeni restoranlar da önümüzdeki sonbaharda Michelin tarafından açıklanacak. Amacımız 2023 yılında Türkiye’den birkaç destinasyonu daha Michelin Rehberi’ne eklemek” dedi.

“2030 yılında tüm tesisler ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı’ olacaktır”

Türkiye’nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, “Ayrıca Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladı. Turizmde bugün rekabet gücünü yükseltmenin en önemli yolu ‘sürdürülebilirlik ilkeleriyle’ hareket etmektir. İşte biz de bu talebi görerek sektöre düzenleyici standartlar getirme kararı aldık. Programda geçişin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlandı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023 yılında; ikinci aşaması 2025 yılında ve son aşama ise 2030 yılında gerçekleştirilecek olup bu süreçte tüm uluslararası standartların sağlanması hedeflendi. Konaklama tesisleri ilk aşamada belirlenen standartların yüzde 30’una, ikinci aşamada yüzde 70’ine üçüncü aşamada ise yüzde 100’üne uyum sağlayacak ve 2030 yılında tüm tesisler ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı’ olacaktır” diye konuştu

“2023 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimizi değiştirmedik”

Turizm sektöründe yılıncı ikinci yarısında olan beklentiye değinen birlik başkanı Müberra Eresin, “Turizm sektöründe bugün itibariyle beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artış trendinin devam edeceği ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir. TÜROB ve Sektör kuruluşları olarak Kamu-özel sektör iş birliğinde atılacak adımlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sonuç odaklı başarılı tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz. 2023 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimizi değiştirmedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.