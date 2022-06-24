Kültürel cazibe merkezine sahip şehirler listesinde İstanbul ilk 10'da yer aldı

En çok kültürel cazibe merkezine sahip şehirler açıklanırken, Türkiye'den İstanbul ilk 10'da yer aldı. Veriler, turistik yerler, simge yapılar, müzeler, parklar, doğal alanlar, mimarı yapılar, sanat galerileri, dini mekanlar, tiyatroların yanı sıra yiyecek/içecek turları, gece hayatı, konser ve gösteriler baz alınarak hazırlandı.

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  • 24.06.2022 13:24
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:03
Kültürel cazibe merkezine sahip şehirler listesinde İstanbul ilk 10'da yer aldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en çok kültürel cazibe merkezine sahip şehirler beli oldu. Böylelikle Türkiye’den İstanbul 1984 yer ile ilk 10’da yer aldı. Veriler; turistik yerler, simge yapılar, müzeler, parklar, doğal alanlar, mimarı yapılar, sanat galerileri, dini mekanlar, tiyatroların yanı sıra yiyecek/içecek turları, gece hayatı, konser ve gösteriler baz alınarak hazırlandı. Listenin ilk sırasında yer alan şehir ise 8 bin 805 yer ile Tokyo oldu. En çok turist çeken şehir unvanıyla anılan Paris ise 4 bin 206 görülmeye değer yer ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 3 bin 704 ile Londra, dördüncü sırada 2 bin 119 ile New York listelendi. Türkiye’den sonra listeye giren şehirler ise bin 798 ile Osaka, bin 480 ile Milano, bin 321 ile Barselona, bin 180 ile Bali, bin 158 ile de Seul oldu.

Ajans Press, çok fazla turist çeken ve kültürel mirası büyük megakent İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl İstanbul ile alakalı 1 milyondan fazla haber çıktığı kaydedildi. İstanbul, turizm, tarih, kültürel aktivitelerle adından söz ettirdi.

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İHA

Editör
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