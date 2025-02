'Kültürümüzü Yaşatmanın En Güzel Yolu, Onu Paylaşmaktır!'

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması gerçekleşti. Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleşen buluşmaya Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

STK’ların bu kapsamdaki önemine dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Son dönemde Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının çürütülmeye, içi boşaltılmaya, engellenmeye, hatta kapılarına kilit vurulmaya çalışılan bir dönemi yaşıyoruz. STK’ların güçlendirilmesi yerine, kapısına kilit vurmak. Ya da ‘Açık olsun ama bana bağlı olsun. Ben ne diyorsam onu yapsın!’ Hâlbuki STK’lar, dünyanın güçlü demokrasi ve yönetim sistemi olan ülkelerin en dinamik, en ana omurgası halindedir. Bakın siyasi partiler demiyorum, sivil toplum kuruluşları… Çünkü sivil toplum kuruluşları hem uyarıcı hem de önerici mekanizmalardır. Yöneticiyi, seçilen, seçilmiş insanları kendine getirir. Onların o pür dikkat hali, sizi takip eden, denetleyen, öneride bulunan o vücut bulmuş hali, demokrasinin teminatı olduğu kadar hizmet kalitesinin, siyaset kalitesinin de teminatıdır.”

STK’ların Silivri’nin, İstanbul’un ve Türkiye’nin inşasında çok önemli olduğunun altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu, “İşte tam da bu misyonla Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Müdürlüğü’nü kurduk ve geliştirdik” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: O zaman niye yerel yönetim var?

Dünyanın birçok noktasında yerel yönetimlerin güçlendirildiğini kaydeden İmamoğlu, Türkiye’de ise uzun yıllardır tersi bir sürecin yaşandığını aktardı. İktidarın, “Olabildiğince yetkileri yerelden alalım, merkeze verelim” anlayışında olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Yani aslında insanı merkez alan, ‘ademi merkeziyet’ dediğimiz, insanı odak alan bir düzenden ve sistemden; tamamen her şeyi merkeze taşıyan, her şeyi Ankara'dan yapmaya… Olmaz böyle. O zaman niye yerel yönetim var? Tam aksine Silivri’yi güçlendireceksin, İstanbul'u güçlendireceksin. Ankara'dan da işler doğru yapılıyor mu, gece-gündüz denetleyeceğiz. Yapılmıyorsa hesabını soracaksın. Ama yetkiyi yerelde tutacaksın. Yereldeki yönetimin güçlü olması, yani vücuttaki kılcal damarların çalışıyor, ellerin, kolların, ayakların, gözün, insanın uzuvlarının her birinin sağlıklı olması anlamına gelir. Bitkisel hayat yaşa, kalple beyin çalışsın; hiçbir anlamı yok. Bu bağlamda biz, her uzvuyla, vücudun her hücresiyle güçlü bir Türkiye istiyoruz. Yereldeki demokrasinin işte güçlenmesi meselesi tam da böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

Herkesin farklı etnik kökeni ve inançları olduğunu belirten İBB Başkanı İmamoğlu, bunların insanın kendine özel ve guru duyacağı sahası olduğunu dile getirdi. “Bizim Kürt vatandaşımız da var, Boşnak vatandaşımız da var, Çerkez vatandaşımız da var” diyen İBB Başkanı İmamoğlu, birlikte çok yüce bir millet olduklarını belirtti.

86 milyon insanıyla aynı bayrak altında gücünü bir araya getirmiş çok güçlü bir millet olduklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bunu unutmayacağız. Bu gücümüzü birbirimizden alacağız. Ve bu gücümüzü, ulusal barışımıza ve uluslararası barışa dönük bir merkez olmaya namzet bir ortam olarak organize edeceğiz. O bayrağın altında güçlü olduğumuzu unutmayacağız. Ne bayrağımıza ihanet edeceğiz ne de bu vatanın tek bir metrekaresinin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Bu olduğu zaman, bizim bileğimizi kim bükebilir? Hiç kimse. Ama bir gün oraya, bir gün buraya, bugün aldan, yarın aldat… Böyle davranırsan her ortamda ve her koşulda kaybeden olursun. Bizim milletimiz de bu güzel coğrafyada kaybetmeyi hak etmiyor. Kolay kurulmadı. Çanakkale'de ne İstiklal mücadelesinde hayatını kaybeden büyüklerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin o kanları, o şehit kanlar altında boğuluruz. Onun hakkını vermek zorundayız. Bunun da tek yolu var, bir ve beraber olmak.”

Balcıoğlu: Dernekler sayesinde dayanışma ruhumuzu hep canlı tutuyoruz

Hemşeri ve yöre derneklerinin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Hepimiz doğduğumuz yerleri seviyoruz, oranın havasını, suyunu, toprağını özlüyoruz ama aynı zamanda yaşadığımız yere de aidiyet duyuyoruz. İşte bu aidiyeti büyüten, bizi birbirimize kenetleyen en önemli unsurlardan biri de derneklerimizdir. Bu dernekler sayesinde birbirimize bağlı kalıyor, dayanışma ruhumuzu hep canlı tutuyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına kapılarını her zaman açık tuttuğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarını yol arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının fikirleriyle ve desteğiyle Silivri’yi daha ileri taşıyacaklarını ifade etti.

Gelecek yıllarda “Yöre Dernekleri Festivali” düzenlemeyi planladıklarını müjdeleyen Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

“Silivri’de bir araştırma yaptırdık. İnsanlara ‘Nerelisiniz?’ diye sorduğumuzda, ankete katılanların yüzde 80’i ‘Silivriliyim’ diyor. Yani Tokatlısı da Karslısı da Trabzonlusu da Sivaslısı da ‘Ben Silivriliyim’ diyor. Çünkü biz artık burada ortak bir hayat kurduk, ortak bir geleceğe yürüyoruz. Bunu bir adım daha ileriye taşıyarak, Önümüzdeki yıllarda “Yöre Dernekleri Festivali” düzenlemeyi planlıyoruz.

Bu festivalde tüm derneklerimiz kültürel zenginliklerini sergileyebilecek, yöresel lezzetlerden halk oyunlarına, el sanatlarından müziğe kadar her yönüyle kendi kültürünü tanıtacak. Aynı zamanda, farklı kültürleri tanıyacak, birbirimizle daha da kaynaşacağız. Çünkü inanıyorum ki kültürümüzü yaşatmanın en güzel yolu, onu paylaşmaktır.”

Başkan Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul’un dört bir yanında olduğu gibi, Silivri’de de halkın yönetime doğrudan katıldığı, ortak aklın ve dayanışmanın esas alındığı bir belediyecilik anlayışının yaşatıldığını vurguladı.

“Anadolu İnsanı; Samimiyeti ile Her Zaman Örnek Olmuştur”

Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyon Başkanı İrfan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dernekleri yalnızca birer gönüllü oluşum olarak değil, toplumsal dayanışmanın ve yerel yönetimlerin önemli bir paydaşı olarak gören yaklaşımının kendilerine güç kattığını belirtti. Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunduğu destekler ve sağladığı katkılar için teşekkür etti.

Anadolu’nun kadim bir coğrafya olduğunu ifade eden Yıldırım “Anadolu insanı; samimiyeti, çalışkanlığı, dayanışma ruhu ve misafirperverliğiyle her zaman örnek olmuştur. İşte bizler de bugün burada, bu ruhun bir yansıması olarak bir aradayız” şeklinde konuştu.

Yıldırım, derneklerin sosyal sorumluluk üstlenen, yardımlaşmayı ve dayanışmayı yaşatan birer toplumsal güç olduğunu belirtti. Sürdürülen temel faaliyetleri dile getiren Yıldırım, “Öğrencilerimize burs desteği, yaz şenlikleri ile kültürümüzü yaşatma çabası, sporun ve kardeşliğin gelişmesi için futbol turnuvaları, iftarlar ve dayanışma yemekleri, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya ve alışveriş kartları ulaştırma çalışmaları...” dedi.

Yıldırım, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun her zaman desteğini hissettiğini belirterek teşekkür etti. Başkan Balcıoğlu’nun cenazelerde, taziyelerde, masa, sandalye, çadır, ikram aracı, yemek desteği, araç yardımları ve eğitimde öğrencilere sağladığı katkılarla her zaman yanlarında olduğunu belirten Yıldırım, “Sayın Başkanımız, hemşeri derneklerini sadece birer sivil toplum kuruluşu olarak değil, aynı zamanda Silivri’nin karar alma sürecinin birer ortağı olarak görmekte, bizlerin fikirlerine değer vermekte, taleplerimizi dikkate alarak çözüm üretmektedir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, hemşeri derneklerinin ortak bir çatı altında toplanabileceği bir dernekler yerleşkesi ve ihtiyaç sahibi hemşeriler için sosyal düğün salonu projelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Balcıoğlu’nun projede gerekli adımları attığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bu projenin İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi, bizleri çok mutlu edecektir. Sizlerin, Silivri’mize kazandırdığınız diğer projelerde olduğu gibi, bu projede de Bora Başkanımızla iş birliği yaparak Silivri’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmenizi temenni ediyoruz. Desteğinizle birlikte, bu anlamlı projeyi ilçemize kazandıracağınıza yürekten inanıyor, şimdiden teşekkür ediyoruz.”