Kulu'da yoğun sis etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu.

İlçede gece başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 25-30 metrelere kadar düştü. Başta Kulu Makas Kavşağı olmak üzere ilçenin çevre mahalle yollarında araç sürücüleri güçlük çekti. Yoğun sis ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da etkisini sürdürüyor. Sis ile birlikte hava sıcaklığı -10 derecelere kadar düştü. İlçenin cadde ve sokakları; Ankara- Konya Karayolu olmak üzere rampalarda da buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışmaları yapıldı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini sürat yapmamaları ve sisli havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.