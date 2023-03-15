Kulüp başkanlarından birlik mesajı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gent maçı öncesinde Süper Lig başkanlarıyla birlik mesajı verdi. Gümüşdağ, "Bu akşam, ’Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz sloganıyla, aynı ’Omuz Omuza’ olduğu gibi beraber sahaya çıkacağız. Bütün başkanlarıma geldikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Yüzyılın depremini yaşadık. Acısı çok taze. Zor günlerde birleşmeyi başarıyoruz. İnanıyorum ki bu birlik beraberliğin önemli yansımaları olacak" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir’in evinde Belçika ekibi Gent ile oynadığı maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüdağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Değerli başkanlarımın bazıları burada, bir kısmı da yolda. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Sevilla maçı nedeniyle katılamayacağını belirtti, kalbi bizimle. Bugün hep beraber Gent maçını izleyelim. ’Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz’ sloganıyla, aynı ’Omuz Omuza’ olduğu gibi beraber sahaya çıkacağız. Bütün başkanlarıma geldikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Yüzyılın depremini yaşadık. Acısı çok taze. Bir yandan da TFF başta olmak üzere kulüplerimizin hepsi inanılmaz bir reaksiyon gösterip önce Trabzonspor maçına sonra diğer maçlara birlik beraberliği yansıttı. Zor günlerde birleşmeyi başarıyoruz. İnanıyorum ki bu birlik beraberliğin önemli yansımaları olacak. Ülke olarak 12. sıradayız. Bu maç, Fenerbahçe ve Sivasspor’un maçları çok önemli. 10. sıraya çıktığımızda şampiyon olan takımımız direkt Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor. Bir milli maç havasında olacak. Bu nedenle bütün renklere açtık bugün burayı. Ben Başakşehir taraftarı olmakla birlikte, tüm takımlarımızın taraftarlarına teşekkür ediyorum. Burada her renge bağlı olan taraftarlarımız var. Bunu görebiliyoruz. İnanıyorum ki bu maçlardan iyi puanlar alıp ülke puanına katkıda bulunuruz. 9 yaşında bir kulübüz, 50. Avrupa maçına çıkıyoruz. Bizim için de ayrı bir anlamı var. İnşallah Gent’e karşı önemli bir başarı alıp ülke puanına katkı sağlarız. Başta TFF ve kulüp başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Büyükekşi, FIFA’da bir konferansta ama Yusuf Bey burada. Herkese teşekkür ediyorum. Burada kazanılan bütün bedel depremzede kardeşlerimize aktarılacak" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Burada yapılacak hayrın tarifi yok"

Yaşanan deprem felaketin ardından bütün kulüplerin bir araya geldiğini söyleyen Dursun Özbek, "İlk uygulamayı Trabzonspor’un Avrupa maçında yaptık. Bugün yine beraberiz. İki amacımız var. İlki Başakşehir’in kupada başarılı olması, diğeri de bu etkinliklerden toplanacak paraların depremzedelere ulaşması çok önemli. Tek yumruk olmanın göstergesi olarak Galatasaray Kulübü’nü temsilen buradayım. Başakşehir’in başarılı olmasını ve tribünlerin dolmasını istiyorum. Burada yapılacak hayrın tarifi yok" şeklinde konuştu.

Yusuf Günay: "Bugünkü başarı Türkiye için çok önemli olacak"

Başakşehir’e başarılar dileyerek sözlerine başlayan Yusuf Günay da, "Başakşehir’e bugün başarılar diliyorum. 1 Mart’ta başlattığımız Omuz Omuza kampanyası devam ediyor. Bugünkü maçın gelirleri de tarihimizin en büyük felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza aktarılacak. Başkanımız Mehmet Büyükekşi 73. FIFA kongresi nedeniyle yurt dışında ancak kalbi burada bizimle birlikte. Bütün kulüplerin bir araya gelip destek vermesi çok değerli. Başta Başakşehir Kulübü başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü başarı Türkiye için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak: "Böyle milli davalarda bir arada olmak çok önemli"

Böyle milli davalarda bir arada olmanın önemine değinene Murat Sancak ise, "Bütün başkanlarımızla beraber buradayız. Yüreğimiz Başakşehir’le atacak bu akşam. Sıralamada ilk 10’a girmemiz çok önemli. Gelecek yıl Avrupa’da daha çok takımımızın yer alması için Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe’nin çok başarılı olması gerekiyor. Onlara müteşekkir olmamız lazım. İyi ki varlar, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.