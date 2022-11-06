Kulüp değil, sporcu fabrikası

Kocaeli’de faaliyet gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bünyesinde 13 branşta milli takım için yetiştirdiği onlarca sporcu ile adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor.

3 yıl önce kurulduğunda sadece 2 branşta sporcu yetiştiren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, her geçen gün sporcuların ilgi gösterdiği bir kulüp haline geliyor. Sporcuların ve vatandaşların istekleri üzerine şu anda 13 branşta eğitim veren kulübün, bin 200 de lisanslı sporcusu bulunuyor. Kulüp bünyesinde yer alan onlarca sporcu milli takımda yer alıyor. Kulüpte milli antrenörler eşliğinde antrenmanlar yapan sporcular, gittikleri Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye’yi gururlandırma başarısını gösteriyor. Kulüp bünyesinde, gittikleri turnuvalarda vatandaşların göğsünü kabartan karate olimpiyat ikincisi Eray Şamdan gibi binlerce sporcu yetişiyor.

Adeta bir sporcu fabrikası olarak hizmet veren kulübe, son zamanlarda kadın sporcuların da ilgisi yoğun oluyor. Dövüş sporları başta olmak üzere her branşta yer alan kadın sporcular, hem kendilerini savunmayı öğrenerek formda kalıyor hem de başarılarıyla göz dolduruyor.

“Bu kulüp bir sporcu ordusu olmaya devam ediyor”

Kulübün, Darıca’nın gençlerine spor anlamında katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 13 branşta, bin 200 tane lisanslı sporcusuyla Darıca’nın gençlerine, Darıca’nın yarınlarına spor anlamında katkı sunmaya devam ediyor. Bugün burada kızlarımız çalışıyor. Karate, muay thai, tekvando branşlarında faaliyet gösteren sporcularımız antrenman yapıyorlar. Birçok da Avrupa şampiyonumuz, dünya şampiyonumuz var. Milli sporcularımız var. Bunların hepsi Darıca’nın çocukları. ‘Kendimi savunayım’ mantığıyla gelen kadınlarımızın spora yatkınlıklarını daha da keşfedip, kendini milli forma altında görmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. 12-13 yaşında başlayıp, şu an 15-16-17 yaş kategorilerinde milli sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Hem Darıca’nın çocuklarına hem Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Bunlar da bizim göğsümüzü kabartan gurur tablomuz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bir sporcu ordusu olmaya devam ediyor. Bunları da asla bir transferle değil, kendi çocuklarımızı yetiştirmeyi hedefleyerek yapıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcu ordusu dünden daha güçlü, yarınlara da emin adımlarla Darıca’nın çocuklarıyla hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

“Darıca’nın çocuklarının milli forma giymesi gurur verici bir durum”

3 yıl önce kulüp bünyesinde sadece 2 branş olduğunu aktaran Başkan Bıyık, “Şuan 13 branşa geldi ve bin 200 lisanslı sporcusu olması zaten burayı bir sporcu fabrikası gibi yapıyor. Bundan başka salonlarımızda da eğitim görüyor gençlerimiz. Bizler de bunlarla gurur duyuyoruz. Darıca’nın çocuklarının milli forma giymesi, 83 milyon insanımızın göğsünü kabartıyor olması bizim için ayrıca gurur verici bir durum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum, başarıları daim olsun. Bizler her zaman olduğu gibi sporcuların yanında olmaya çalışıyoruz. Maksat ne olursa olsun sporun insan vücuduna verdiği katkıyı, gelişimi net bir şekilde gözlemliyoruz. Burasının da bir sporcu fabrikası havasında olması bizim için ayrıca bir keyif oluyor” diye konuştu.

“Spor her türlü cinsiyet ayrımına kapalı bir branş”

Kadınların da son zamanlarda bütün branşlara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Bıyık, “Biz düz mantık olarak baktığımız zaman bu tarz dövüş sporları erkek sporu olarak görülüyor ama bu dönem artık sporun cinsiyeti yok. Spor, her türlü cinsiyet ayrımına kapalı bir branş. Atletizm de, futbol da, basketbol da, voleybol da, muay thai dahil tekvando, karate gibi dövüş sporları da biraz erkek sporları gibi görünüyor ama baktığımız zaman kadınlarımızın da bu işe ilgi duyması bizi ayrıca keyiflendiriyor. Mutlu bir kadının, mutlu bir ailenin en önemli direği olduğu kanaatindeyiz. Gerçekten spora ilgi çok yoğun. Salonlarımızda bazen kayıt için gelen arkadaşlarımızın kaydını almakta zorluk çektiğimiz zaman dilimleri oluyor. Farklı bölgelerdeki spor salonlarımızda şuan dolu dolu, gençlerimize, çocuklarımıza hizmet etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Başta kendimi savunmak için başladım”

Kendisini savunmak için tekvando branşına yönelen ancak çıktığı uluslararası turnuvalarda dahi derece elde eden 18 yaşındaki Mehlika Tozlu, “Başta okuduğum ortaokulda kurs olarak veriliyordu. Orada çok ilgimi çekti, başladım. Daha sonra Darıca Belediyemiz bünyesinde devam ettim. Haftanın 6 günü burada antrenman yapıyorum. Bu destekleri sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Uluslararası üçüncülüğüm var, Türkiye ikinciliğim var, Türkiye üçüncülüğüm var. Başta kendimi savunmak için başladım. Ondan sonra dereceler elde etmeye başladım. Müsabaka sporcusu olarak devam ettirdim” ifadelerini kullandı.