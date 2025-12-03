Kulüpler Birliği'nden Başkan Balcıoğlu'na Ziyaret

Silivri’de amatör sporun geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşma gerçekleşti. 7 Kasım’da yapılan kongrenin ardından yeniden oluşan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Yönetimi, Başkan Ali Tonta’nın öncülüğünde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yeni dönem hedefleri masada

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilçedeki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçları, altyapı çalışmaları, tesis kullanımları ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Silivri’yi güçlü bir spor kenti haline getirmek için amatör ruhu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kulüpler Birliği’nden teşekkür

Silivri Kulüpler Birliği Yönetimi ise Başkan Balcıoğlu’nun ilgisi ve desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Amatör sporun gelişmesi adına belediye ile birlikte yürütülecek ortak projelerin önemine vurgu yapan yönetim, iş birliğini güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Silivri sporuna güç katacak adımlar

Ziyaretin, ilçede sporun tüm paydaşlarını bir araya getiren ortak bir vizyonun oluşmasına katkı sağlaması ve amatör sporun gelişiminde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.