Kulüpler Birliği'nden SSK Müdürü Gazi Yanar'a Nezaket Ziyareti

Karşılıklı Görüş Alışverişi Yapıldı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta ile yönetim kurulu üyeleri, Silivri SSK Müdürü Gazi Yanar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, spor kulüplerinin mevcut durumu ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Başkan Tonta’dan Teşekkür

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Ali Tonta, misafirperverliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Gazi Yanar’a teşekkür ederek, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Hatıra Fotoğrafı ile Sona Erdi

Nezaket ziyareti, iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.