Kulüpler Birliği'nden SSK Müdürü Gazi Yanar'a Nezaket Ziyareti
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta ve yönetimi, Silivri SSK Müdürü Gazi Yanar'ı ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği ve spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Karşılıklı Görüş Alışverişi Yapıldı
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta ile yönetim kurulu üyeleri, Silivri SSK Müdürü Gazi Yanar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, spor kulüplerinin mevcut durumu ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.
Başkan Tonta’dan Teşekkür
Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Ali Tonta, misafirperverliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Gazi Yanar’a teşekkür ederek, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.
Hatıra Fotoğrafı ile Sona Erdi
Nezaket ziyareti, iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.