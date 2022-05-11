Kulüplerin borcu günden güne arttı

Türkiye'de finansal sıkıntılar yaşayan kulüpler günden güne borcunu katlıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçen yıl bankalarla 9 milyar TL'lik borç yapılandırmasına giden 4 büyük kulübün mevcut borcu 17 milyar TL'ye yükseldi.

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  • 11.05.2022 11:04
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:50
Kulüplerin borcu günden güne arttı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Gazetesi, kulüplerin mali yapısıyla ilgili yaptığı araştırma haberde, mevcut finansal krizin günden güne daha da içinden çıkılamaz bir hal aldığını gösterdi. Türk futbol kulüplerinin borçluluğu ve finansal sıkıntıları çözülemeyen bir düğüm haline geldi. Özellikle dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL’lik borç yapılandırması uygulanan dört büyük kulübün, bugün mevcut borcu 17 milyar TL’ye dayandı. Dövizdeki artış ve yanlış transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi. Kulüplerin son açıklanan KAP verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü. Mali bilançolara göre en çok zararı Trabzonspor duyurdu. Trabzonspor 418 milyon lira, Beşiktaş 396 lira, Galatasaray 174 milyon lira ve Fenerbahçe 133 milyon lira zarar açıkladı. Bütün bunlar yaşanırken kulüplerin gelirleri de geçen yıla göre iki kat arttı. Toplam dört büyük kulüp bu sezon 3 milyar TL hasılat elde etti. Geçen yıl bu rakam 1 milyar 615 milyon TL idi. Gelirde Fenerbahçe lider olurken, bu takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

Falcao’nun attığı 1 gol 7,5 milyon TL

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Dört büyük kulüp, yalnızca geçen sezon 1 milyar TL’lik transfer harcaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe 4 yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferler için 52,5 milyon Euro ödedi. Vedat Muriç ve Frey’in satışından 22 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, 11 forvet transferi ile 30 milyon Euro zarar yazdı. Aynı şekilde Galatasaray, Radamel Falcao transferinde büyük hezimet yaşadı. Kulübe 15 milyon Euro’ya mal olan Kolombiyalı yıldızın attığı 1 gol, 7,5 milyon TL oldu. Dört büyük kulübün yaptığı 1 milyar liralık harcama hem ekonomiye hem de sporseverlere büyük zarar verdi. Yapılan transferler, döviz olup adeta yurt dışına uçtu.

Her ne kadar bazı satışlardan kar elde edilse de genel tabloda kulüpler ekonomik krizin içine saplandı. Yanlış transferlerin finansı ise stat gelirleri, yayın gelirleri, forma satışları gibi alanlardan karşılandı. Dolasıyla dört büyük kulüp hem kendi taraftarlarına hem de ülkeye büyük gol atmış oldu.

Henüz sonuçlanmayan yayın ihalesinde de eski rakamlar yer almayacak ve kulüplerin gelirlerinde önümüzdeki yıl düşüş olacak.

İHA

SHA Editör
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