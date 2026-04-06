Kum boşaltırken devrilen kamyonda iş kazası: 1 yaralı
Bilecik'te kum boşaltma sırasında devrilen kamyonun sebep olduğu iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te kum boşaltma sırasında devrilen kamyonun sebep olduğu iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Kuyubaşı köyünde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde meydana gelen olayda, Resul Ü. idaresindeki 35 V 0185 plakalı kamyon, kum boşaltıldığı sırada yan yattı. Yaşanan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.