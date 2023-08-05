Kum boyama etkinliği gerçekleşti
Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri'nin ilk etkinliği kum boyaması, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleşti.
Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri’nin ilk etkinliği kum boyaması, Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşti.
Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri’nin kapsamında gerçekleştirdiği kum boyama etkinliği 5-8 yaş aralığında çocukların katıldı. Halka açık olan bu etkinlikte, çocuklar renkli görüntüler ortaya çıktı. 9 Eylül tarihine kadar devam edecek birbirinden eğlenceli, farklı, öğretici pek çok etkinlik halka açık bir şekilde hizmet vermeye devam edeceği öğrenilirken, kayıtlar Bilecik Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılmakta olduğu bildirildi.