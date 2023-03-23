Kum ocağındaki hırsızlıkta 3 kişi serbest kaldı

Kırklareli’nde kum ocağında meydana gelen 75 bin liralık hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan S.S.’nin Kırklareli sınırları içerisinde bulunan kendisine ait kum ocağında hırsızlık meydana geldiğini ve zararının yaklaşık 75 bin TL olduğunu beyan etmesi üzerine Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışmada olayın şüphelisi olan O.S., Z.K. ve A.Ş.Ö. isimli 3 şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.