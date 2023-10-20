Kumar oynanan iş yerine polis baskını

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde kumar oynatanlara baskın düzenlendi. Yapılan incelemede kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan iş yerine polis baskını
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde iş yerinde kumar oynatanlara baskın düzenlendi. Yapılan incelemede kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde R.Y. isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. R.Y.’ye işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye de toplam 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman