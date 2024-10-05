Kumarhaneye dönüşen eve polis baskını

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kumar oynanmasına ilişkin ikamette yapılan baskında 8 bin 500 TL, 82 oyun pulu, 2 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Kumarhaneye dönüşen eve polis baskını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde kumar oynanmasına ilişkin ikamette yapılan baskında 8 bin 500 TL, 82 oyun pulu, 2 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerince kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Derince ilçesinde ikamette yapılan baskında; 8 bin 500 TL, 82 oyun pulu, 2 ruhsatsız tabanca, 20 mermi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin Y.Ş., A.B.D., Y.Ş. ve U.A. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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