Kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı

Edirne merkeze bağlı Süloğlu ilçesinde, depremzedelere destek olmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği paraları AFAD’a bağışlamak üzere İlçe Kaymakamı Özgür Kaya’ya teslim eden ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Berat Şakrak, bu duyarlı davranışı ile yürekleri ısıttı.

Süloğlu ilçesinde depremzedelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım seferberliği çığ gibi büyüdü. Depremzedelere destek olmak isteyen dördüncü sınıf öğrencisi Berat Şakrak, kumbarasında biriktirdiği paralarını AFAD’a bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan yardım seferberliği, kısa sürede çığ gibi büyüdü. 7’den 70’e herkes depremzedeler için tek yürek oldu. Kimisi kanıyla, kimisi yardım kampanyalarına destekle, kimisi ise bağış yaparak depremzedelerin acılarına ortak olmaya çalıştı. Edirne’nin Süloğlu ilçesindeki 4. sınıf öğrencisi Berat Şakrak da örnek bir davranış sergiledi. Kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere göndermek isteyen Şakrak, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kumbarasında biriktirdiği paraları Kaymakam Kaya’ya teslim eden ilkokul öğrencisi Şakrak’ın bu örnek davranışı, yürekleri ısıttı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Berat Şakrak’ı bu duyarlı ve örnek davranışı için tebrik eden Kaymakam Kaya, birlik ve beraberlik içerisinde zor günlerin üstesinden gelineceğini aktardı. Kaymakam Kaya, tüm vatandaşlara depremzedelere yardım etme çağrısında bulundu.