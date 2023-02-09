Kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine gönderen Bayburtlu minik Ömer: 'Çocuklar üşüyor çok üzülüyorum'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 il de yıkıma sebep olan depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber olurken Bayburt halkı da deprem bölgesine yardımda bulunmaya devam ediyor. Kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine gönderen Bayburtlu minik Ömer ise konuşmasında, “Çocuklar üşüyor çok üzülüyorum" dedi.

Bayburt Belediyesinin başlattığı ve Bayburt halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyada şimdiye kadar 25 kamyon yardım malzemesi yola çıkarken Bayburtlu çocuk Ömer Gökalp Görgülü, kumbarasında biriktirdiği paraları bölgeye ulaştırılması için Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teslim etti. Minik Ömer’in bu hareketi kalpleri ısıtırken duygusal anlar yaşandı.

Kumbarayı teslim alan Belediye Başkanı Pekmezci yaptığı açıklamada Ömer Gökalp Görgülü’yü bu hareketinden dolayı tebrik ederek “Sevgili yavrumuz Ömer yaptığı anlamlı hareketle milletimizin sadece büyüklerinin değil çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Tüm Bayburt halkının olduğu gibi Ömer’in de emaneti emanetimizdir. Depremzedelerimize en kısa sürede ulaştıracağız" İfadelerini kullandı.

"Çocuklar üşüyor, ağlıyor çok üzülüyorum"

Televizyonda çocukların üşüdüğünü ve ağladıklarını görünce çok üzüldüğünü belirten Ömer Gökalp Görgülü ise, kendisinin de onlara destek olmak adına kumbarasında biriktirdiği tüm parasını bağışladığını söyledi.