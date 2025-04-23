Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarları yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski" dedi.