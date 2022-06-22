Kumburgaz'da küfürlü kavga: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi cadde üzerindeki bir çay ocağına geldi. Henüz bilinmeyen sebeple dükkan sahibi ile tartışan 2 kişi, daha sonra küfretmeye başladı. Tartışmanın büyümesiyle iş yeri sahibi, silahla kendisine küfreden şahıslardan birini bacağından vurdu. Diğer şahıs olay yerinden kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis incelemelerde bulundu. Ekipler, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak emniyete götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.