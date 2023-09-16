Kumru balıkçı teknesine yuva yaptı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçı teknelerine yuva yapan kumru nedeniyle balıkçılar Gürkan Kul ve Yusuf Özen denize açılamıyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Gürkan Kul ve Yusuf Özen, denize açılmadan önce beklenmedik bir durumla karşılaştı. Balıkçılar, İç limanda bulunan "Şakir Reis" adlı kayıklarının ön kısmındaki makaraya bir kumrunun yuva yaptığını fark etti.

Gürkan Kul ve Yusuf Özen, kumrunun altındaki yumurtaları gördüklerinde yuvayı bozmamaya ve yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi.

Av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Yusuf Özen, denize gitmediklerini ve yavruların çıktığı zaman denize açılacaklarını ifade etti.

Kumru ile karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen Yusuf Özen, ‘Gel sen buraya makaranın üstüne yuvayı yap. Ne yapacağız şimdi? 20 gün asker ettin bizi, 20 gün seni bekleyeceğiz denize çıkmak için. Yaktın bizi” sözleriyle o anları cep telefonuna kaydetti.