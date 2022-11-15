Kumru Litore Jewely açıldı

Kumru Ünver Temurlenk’in işletmesinde faaliyetini sürdürecek olan Kumru Litore Jewely’in açılış törenine CHP İlçe Başkanı Berker Esen ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İBB Meclis üyesi Bora Balcıoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı A. Refik Bek, SİBESO Başkanı Nuray Koçer ve davetliler katıldı.

Kumru Ünver Temurlenk, açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür ederek “Uzun zamandır İnternet üzerinde satışını yaptığım ürünleri işyerimizle taçlandırdık. Zengin ürün yelpazesi ve çeşitliliğiyle tüm Silivrilileri işyerimize davet ediyoruz” dedi.

