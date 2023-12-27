Kumsalda otomobilyle gezerken, denizde mahsur kaldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi, otomobil ile kumsalda gezerken bir anda kendini denizin içinde buldu. Denizde mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.

Karasu ilçesi sahil kesimindeki kumsala otomobil ile giren bir kişi gezdiği sırada kendini bir anda denizin içinde buldu. Aracın bir kısmı suya girince tekerleklerin kuma gömülmesi neticesinde otomobiliyle mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraş verdi. Çevredeki vatandaşlarında yardım etmeye çalıştığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin suyun içinde durması, vatandaşların aracı kurtarma çalışması yer aldı.