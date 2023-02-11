Kuntz kasiyerlik yaptı, depremzedeler için 10 bin Euro toplandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un depremzedeler için Almanya’da yaşadığı kasabada kasiyerlik yaptığı organizasyonda depremzedeler için 10 bin Euro toplandı.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya’da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinde kasiyerlik yaptı. Kuntz’un kasası, 1 saatte bin 200 Euro ciro yaptı. Toplam üç kasada ise 5 bin Euro toplandı. Marketin sahibi Mehmet Göksu da bağışı 10 bin Euro’ya çıkardı.