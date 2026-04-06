Kupa Voley'de finalin adı Ziraat Bankkart-Galatasaray

2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Kupa Voley'de finalin adı Ziraat Bankkart-Galatasaray oldu.

Yusuf EkerEditör
Salon: ESTÜ

Hakemler: İsmail Yıldırım, Erkan Cihan Türker

Galatasaray: Maar, Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Onur, Can)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit, Halit, Adis, Marttilla, Chinenyeze, Burutay (L) (Caner (L), Kaan, Gomez, Mirza)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

Süre: 126 dakika

Ziraat Bankkart-Galatasaray arasında oynanacak final mücadelesi yarın saat 19.00’da oynanacak.

