Kupada gülen Petkim Ortaokulu oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ilçe genelinde okullar arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi. 15 okuldan 250 sporcunun katıldığı turnuvada gülen Petkim Ortaokulu oldu.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde okullar arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi. Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan halı sahada düzenlenen turnuva çerçevesinde ilçe genelindeki 15 okuldan toplam 250 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın finalinde ise gülen Petkim Ortaokulu oldu. Turnuvanın ikincisi Barbaros İmam Hatip Ortaokulu olurken, üçüncü İGSAŞ Ortaokulu, dördüncü de Özel Simya Koleji oldu. Gençlerin final müsabakasına Başkan Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da katıldı. Başkan Söğüt, müsabakaya katılan gençleri tek tek tebrik etti.