Kupanın sahibi belli oldu

Bilecik’te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Küçükler Satranç Müsabakalarının şampiyonları belirlendi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda Okul Spor Faaliyetleri kapsamında gerçekleşen Küçükler Satranç Müsabakaları tamamlandı. Müsabaka sonuçlarında şampiyon olan ve dereceye giren okullara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir takdim etti.

Erkekler kategorisi satranç müsabakalarında; Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Özel bir okul 2’inci olarak gümüş madalya sahibi olurken, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ise 3’üncü olarak bronz madalya sahibi oldu.

Kızlar kategorisi satranç müsabakalarında; Özel bir okul şampiyon olarak kupanın sahibi olurken, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 2’incilikle gümüş madalya sahibi oldu.

Müsabakaların sona ermesinin ardından ödüllerini takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcuları tebrik etti.