Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Darıca’da Kur’an-ı Kerim’in sahih ve güzel okunmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’in sahih ve güzel okunmasının teşvik edilmesi amacıyla güzel okuma yarışması düzenledi. Darıca İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen yarışmada finalistler zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı. Heyecanlı geçen yarışmada birinci Mehmet Emin Peksöz, ikinci Üzeyir Atalar ve üçüncü ise Adem Aydoğdu oldu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar ile çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL ödül verildi.