Kur'an kursları yararına hayır çarşısı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Kur'an kursları yararına hayır çarşısı
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursları yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen hayır çarşısının açılışına Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İl Müftüsü Ali Erhun ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. İl Müftüsü Ali Erhun tarafından okunan duaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Müftü Erhun, Başkan Tekin ve Kaymakam Kahraman hayır çarşısını gezerek alışveriş yaptı. Kur’an kursları yararına düzenlenen ve tüm halka açık olan hayır çarşısı, 2 gün devam edecek.

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