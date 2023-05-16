Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaptı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Bozüyük'te yapılan Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaptı.

Kur'an Kursu inşaatında inceleme yaptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun Bozüyük’te yapılan Kur’an Kursu inşaatında inceleme yaptı.

İl Müftüsü Erhun, yapımı devam eden Bozüyük Yeşilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Müftü Erhun, “Siz hayırsever vatandaşlarımız gerçekten çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Allah katında karşılığını kat kat göreceğiniz eserleri şehrimize kazandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Müftü Erhun’a Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve yetkililer eşlik etti.