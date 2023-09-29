Kur'an Kursu kayıtlarına talep arttı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde müftülük tarafından açılan Kur’an kursunda ikinci bir sınıf daha açıldı.

Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an Kursları başladı. Kayıtlar yapılmaya devam ederken oluşan yoğun talepten ikinci bir sınıf açıldı. Çocukların eğlence anlayışına uygun, hem öğretici hem eğlendirici hale getirilen Kur’an kursundan veliler de memnun olduğunu belirtti. Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, "Kur’an kursumuzda ikinci bir 4-6 yaş sınıfı oluşturulmuştur. Sınıfımızın oluşturulmasında maddi ve manevi emeği geçen hayır sahiplerine şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı.