Kur'an Kursu miniklerinden polis amcalarına ziyaret

Bilecik’te bulunan Hz. Hatice 4-6 yaş gurubu Kur’an Kursu öğrencileri, Türk Polis teşkilatının kurulmasının 178. yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis teşkilatının kurulmasının 178. yıl dönümünde Kurs Öğreticisi Ebru Başpınar’ın gözetiminde Bilecik Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler polisler tarafından karşılandı. Bilecik Eminiyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından kabul edilen minikler, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve çiçeklerle Polis Haftasını kutladı. Kur’an Kursu öğrencilerinin ziyaretinden çok memnun olduğunu belirten Müdür Bodur, başta öğreticileri olmak üzere tüm öğrencilere teşekkür etti.