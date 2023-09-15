Kur'an kursu öğrencileri doğa yürüyüşünde mıntıka temizliği yaptı

Kur’an kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Çevre ve Yürüyüş’ etkinliği çerçevesinde Ankara’nın Kurtboğazı Barajı’nda yürüyüş yaptı, mıntıka temizliğinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, vakıf gönüllülerini ve Kur’an kursu öğrencilerini ‘Çevre ve Yürüyüş’ etkinliği çerçevesinde Ankara’nın Kurtboğazı Barajı’na götürdü. Doğaya ve çevreye duyarlı yaklaşık 50 Kur’an kursu öğrencisi doğa yürüyüşünde gezdikleri yerlerde bırakılan çöpleri toplayarak mıntıka temizliği yaptı. Doğa yürüyüşünde sokak hayvanlarını da unutmayan Kur’an kursu öğrencileri ve gönüllüler, kedi ve köpekler için doğaya mama bıraktı. Öğrencilerin yürüyüşüne Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay’da eşlik etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, toplumun bütün katmanlarını bir arada tutan namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetlerin yanı sıra tabiata ve çevreye sahip çıkmanın da en büyük ibadetlerden olduğunu söyledi. Gün geçtikçe dünyanın gözle görülebilir şekilde kirlendiğine dikkati çeken Turan, insanlığın şikayet ettiği tüm konulardan sorumlu olduğunu belirtti. Turan, insanların çevresini tenkit etmek yerine öz eleştiri yaparak aynı hataların yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Yeryüzünün Allah’ın insanlara emaneti olduğunu vurgulayan Turan, Kur’an-ı Kerim’in içinden verdiği örneklerde şunları söyledi:

“Allah’ta buyuruyor ki; ‘Emaneti zayi ettiğiniz gün kıyameti bekleyin’ Demek ki havanın ve çevrenin kirlenmesi Allah’ın bir kıyametidir. Bugün biz buraya neden geldik? Allah’ın emanetine sahip çıkılması gerektiği adına toplumun önünde namaz kıldıranlar olarak diyoruz ki; ‘Lütfen emanete sahip çıkalım’ Bu kainat ve bu dünya hepimize ait.”

Doğanın, yeryüzünde hem hayvanlara hem de insanlara ait olduğunu dile getiren Turan, doğanın ve hayvanların hakkına tecavüz edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Onlara mutlaka itina göstermemiz gerektiğini anlatmak adına buraya temizlik yapmaya geldik. Sokak hayvanlarına merhametimizi sergilemek adına buradayız. Bu vesileyle insanımıza da bir mesaj verebiliyorsak bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, çevre yürüyüşü ve mıntıka temizliğinin ardından Kur’an kursu öğrencilerine ve gönüllülerine pide ikramında bulundu.