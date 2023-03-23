Kur'an kursu öğrencileri ile bir araya geldi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kuruluş 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kur'an kursu öğrencileri ile bir araya geldi
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kuruluş 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bilecik’te bulunan TOKİ kuruluş 4-6 yaş Kur’an kursunun öğrencileri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Minikleri makamında ağırlayan İl Müftüsü Erhun, öğrencilerle sohbet ederek ikramda bulundu. Daha sonra minikler müftülük birimlerini gezerek personele, ekmek ve üzüm ikram ettiler.

Müftü Erhun ziyaretten memnuniyetini dile getirirken öğrenciler de hoş sohbet ve ikramlar için teşekkür etti. Anı fotoğraflarının çekilmesiyle program sona erdi.