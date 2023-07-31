Kur'an kursu öğrencilerine altın ödülü

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde camilerde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerden dereceye girenlere altın ödülü verilecek.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçedeki camilerde yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan öğrencileri Süloğlu Barajı Sosyal Tesisleri’nde misafir ederek, onlara yemek ikramında bulundu. Ayrıca yaz Kur’an kursunda dereceye giren öğrencilerden birinciye küçük altın, ikinciye gram altın, üçüncüye de yarım gram altın verileceği belirtildi.

Başkan Ormankıran, Kur’an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerden başarılı olanları altınla ödüllendireceklerini belirterek, "Kaymakamımızın himayesinde müftülüğümüzün açmış olduğu yaz Kur’an-ı Kerim kursu için kendilerine teşekkür ederim. Eğer dinimizi öğreneceksek Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, değerli hocalarımızdan öğreneceğiz. Süloğlu Belediyesi olarak yaz Kur’an-ı Kerim kursunda birinci olan öğrencimize küçük altın, ikinciye gram altın, üçüncüye de yarım gram altın vereceğiz" dedi.