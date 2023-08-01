Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur'anı Kerim öğrenen tüm öğrencilere dondurma ısmarladı.

Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramı
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur’anı Kerim öğrenen tüm öğrencilere dondurma ısmarladı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Müftülüğü programında ilçe merkezi ve mahalleleri camilerinde Kur’an-ı Kerim kursu eğitimi gören minik öğrencilere ders aralarındaki dinlenme zamanında dondurma ikramı yaptı.

Aykurt "Dondurma ikramlarımız diğer mahalle camilerinde kuran kursu eğitimi alan minik öğrencilere de devam edecek onları ziyaret edeceğiz" dedi.