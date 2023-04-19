Kur'an kursu velileri 'Anne-Çocuk' iftarında buluştu

Bilecik'te Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an kursu velileri 'Anne-Çocuk' iftarında buluştu.

Kur'an kursu velileri 'Anne-Çocuk' iftarında buluştu
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Bilecik’te Kayıboyu 4-6 Yaş Kur’an kursu velileri ‘Anne-Çocuk’ iftarında buluştu.

Bilecik İl Müftülüğü ve Kayıboyu Kur’an Kursu yönetimi tarafından öğrenci ve veliler için iftar programı düzenlendi. Kayıboyu Camii Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur’an kursu yöneticisi Nagihan Demirel, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda konuşma yapan Müftü Erhun, 4-6 Yaş Gurubu Kur’an Kurslarının önemine değinerek Bilecik’te Müftülük bünyesinde yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.