Kur'an kursunda başarılı olan 519 öğrenciye ödül

Altıeylül ilçesinde camilerde ve müftülük bünyesindeki kurslarda Kur’an-ı Kerim okumanın yanında din, vatan ve millet sevgisini, iyi ve ahlaklı bireyler olmayı da öğrenen çocuklar, Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Altıeylül Diyanet İşleri İlçe Müdürlüğü ortaklaşa gerçekleştirilen ’Bilinçli Gençliğe Doğru’ projesine 4 bin 500 öğrenci katılım sağladı. Aralarında başarılı olan 519 öğrenci Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Başarılı olan 100 öğrenciye bisiklet, 127 öğrenciye bluetooth kulaklık, 192 öğrenciye scooter ve 100 öğrenciye de çeşitli hediyeler verildi.

"Okulların kapanmasıyla çocuklarımız Kur’an-ı Kerim ile tanıştı"

"Bilinçli Gençliğe Doğru" sloganıyla Altıeyül’de okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların dini bilgilerini geliştirmeleri için yaz dönemi boyunca 4 bin 500 öğrencinin Kur’an kurslarında eğitim gördüğünü belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Belediyemiz ve Altıeylül Diyanet İşleri İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje içerisinde, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun içeriği ile tanıştırmak, dini bilgileri doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için okulların kapanmasıyla birlikte çalışma başlattık. Altıeylül’de 4 bin 500 çocuğumuz camilerimizde eğitim gördü" dedi.

"Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’i öğreten hocalarımızı tebrik ediyorum"

Başkan Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimiz hadisi şerifinde ’Kur’an-ı öğrenen ol, öğreten ol, bunları olamazsan onları destekleyen ol, desteğe de gücün yetmiyorsa ise muhabbet duyan ol. Beşinci olma helak olursun’ diyor. Şimdi burada bir tarafta güzel kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen çocuklarımız var, bir tarafta onlara güzel Kur’an-ı Kerim’i öğreten hocalarımız var. Diğer taraftan onları destekleyen ailelerimiz bulunuyor. Allah’a hamd olsun ilk 4’ün tamamı burada. Allah’a çok şükür ki beşinci kısım burada yok. Onun için salonda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Değerli çocuklarımız sizler, bu millete, bu memlekete faydalı insan olacaksınız. Çünkü bu devlet çok kutsal bir devlet, bu millet çok mübarek bir millet. Çünkü dünyada mazlumlara el uzatmış; bizlerden, sizlerden başkası yok. Onun için kendinizi iyi yetiştirin. Onun için sizler kendilerinizi yetiştirmek için gayret edin. Bizler de yanınızda olmaya devam edelim. Bu ödül mekanizmasına bizi bu konuda teşvik eden, ’çocuklarımıza çok büyük destek veririz’ diyen Sayın Altıeylül Kaymakamımız Turgay Hakan Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Tabi bu 1,5 aylık süreç içerisinde size emek veren başarılı öğrencileri de karşımıza getiren hocalarımıza, İl Müftümüze, İlçe Müftümüze ve kendi personelimize de teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun."

Kaymakam Bilgin: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin de şunları söyledi:

"Yaz Kur’an Kursları yüce dinimiz İslam’ı temel esaslarının öğretilmesi, namaz surelerinin öğrenmeleri, İslam ahlakını, güzel davranmayı, güzel düşünmeyi, genel olarak baktığımızda hayatlarına dinimiz esasları doğrultusunda yön vermeyi, çok değerli kılan kurslarımız. Gerçekten yüzlerce kursumuzda binlerce öğrencilerimizin katılımıyla değerli hocalarımızın büyük emekleriyle bu yılda güzel faaliyetler icra edildi. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı da kurslarımızda başarı gösteren çocuklarımızı ödüllendirmek için böyle bir gün tertiplediler. Kurslarımızda emeklerini esirgemeyen; İl Müftümüze, İlçe Müftümüze, kıymetli Kur’an kursu hocalarımıza, imamlarımıza cami görevlerimize teşekkür ediyorum."

Müftü Sürgeç: "Cenab-ı Hak bu yolda olan evlatlarımıza başarılar nasip eylesin"

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ise, "Kur’an mucizesi 1400 yıldır devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bunu devam ettirmek sizlerin, bizlerin, ehli iman olan, Kur’an’a inanan bizlerin vazifesidir. Cenab-ı Hak bu yolda olan evlatlarımıza bu yolda başarılar nasip eylesin. Bu organizede gerçekten geçen yıl da bu yıl da Balıkesir’de ve çevre illerde yapılmayan böyle bir organize başta sayın kaymakamımız ve buna maddi destekleriyle destek veren belediye başkanımızdan Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.