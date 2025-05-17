Kurabiyeler Lösev'den, Destek Silivri'den

Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Derya Yaran rehberliğinde LÖSEV'den temin ettikleri kurabiyelerle lösemiyle mücadele eden çocuklara destek verdi. LÖSEV anneleri tarafından doğal malzemelerle hazırlanan kurabiyeler, okul içinde düzenlenen kampanya ile öğrencilere ve öğretmenlere ikram edildi.

Derya Yaran, proje ile öğrencilerde sivil toplum bilincini geliştirmeyi, sosyal sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimiz olan öğrencilerimizi sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma yolları ve toplumsal duyarlılık konularında bilinçlendirirken; lösemiyle mücadele eden çocukları fark etmelerini, empati kurmalarını istedik. Sosyal Bilgiler dersimizin içeriğinde bu konulara yer vermek bizim için önemli. Öğrencilerimizin LÖSEV’i tanımasını, bu ilgilerini katkıya dönüştürmelerini ve duyarlı bireyler olarak topluma kazandırılmalarını hedefledik."

Kurabiyelerin LÖSEV Dükkan mutfaklarında, lösemili çocukların anneleri tarafından hazırlandığını vurgulayan Yaran, satışlardan elde edilen gelirin tedavi ve eğitim giderlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Etkinlikte okul yönetimi, öğretmenler ve tüm sınıflara ikramda bulunan öğrenciler, yoğun ilgi ve destekten büyük mutluluk duydu.

“Belki de bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye küçük de olsa katkımız olmuştur” diyen Yaran, duyarlılık kazanan öğrencilerinin ilgisinin artmasının kendileri için en değerli kazanım olduğunu ifade etti.