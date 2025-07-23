Kuraklığın vurduğu Yeşilsırt Barajı'nda balık ölümleri başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi’ndeki barajda kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekilmesiyle yüzlerce balık telef oldu.

Kuraklığın etkisini artırdığı bölgede, baraj çevresinde yaşayan vatandaşlar kötü koku ve çevresel kirlilikten şikâyet ederken, baraj yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü. Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi. Durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi.

Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu, yetkililere çağrıda bulunarak; hem su kaynaklarının korunması hem de balık ölümlerinin önlenmesi için acil önlem alınmasını istedi.

Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için de büyük önem taşıyan Yeşilsırt Barajı’ndaki kuraklık, önlem alınmazsa gelecek günlerde daha büyük sorunların habercisi olacağa benziyor.

Yetkililerin önümüzdeki günlerde barajda inceleme yapması bekleniyor.