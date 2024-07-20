Kuraklık göleti vurdu, yüzlerce balık telef oldu

Yağışların azalmasıyla birlikte göletlerdeki su miktarı tehlikeli seviyelere düşerken, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Sarnıçlar Köyü Göleti’nde yüzlerce balık telef oldu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Sarnıçlar Köyü Göleti’nde havaların ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı. Koca Dere’nin akarak oluşturduğu gölette yüzlerce balık telef oldu. Bölge sakinlerinin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı Kocakaymaz Köyü Kaymaz Barajı’ndan, Sarnıçlar Barajına kademeli olarak su veriliyordu. Yağışların azalmasıyla birlikte Sarnıçlar Barajına su verilemezken, baraj neredeyse kuruma noktasına geldi. Suların çekildiği gölette toprakta yarıklar oluşurken, büyük sazan, tatlı su kefali gibi yüzlerce balık ölüsü bulundu.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı kapsayan Sarnıçlar Göleti’ne gelen Kocaeli Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ölen balık ve gölet suyundan numune aldı. Yüzde 80’e yakın balık ölümünün gerçekleştiği göletten alınan numuneler incelenmek üzere Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderileceği öğrenildi.

"Kuraklıktan meydana geldi"

Balık ölümlerinin tamamen kuraklıktan meydana geldiğini ve bu sene yağmurlar fazla yağmadığı için kuraklık olduğuna dikkat çeken Sarnıçlar Mahalle Muhtarı Zeynel Bayrakdar, "Kaymaz barajımız var. Oradan su bu baraja geliyor. Oradaki kapaklar açıldığı zaman su geliyor ama orada da yetersiz olduğu zaman kapakları kapatıyorlar. Burada da kuraklık meydana geliyor. Bu baraj Kandıra’ya sel kapanı olarak koruma amaçlı kuruldu. Kandıra’ya yüksek sellerde toplu halde su gitmemesi için suyu kesip az şekilde gönderiliyordu. Onun için kurulmuştur. Daha önce bu kadar su çekilmemişti. Bu sene çok kuraklık oldu. Yukarı barajdaki sular kesildi. Geriden de su gelmeyince, yağmurlar da yağmayınca sular kesildi" dedi.

"Belki 10 çeşit balık vardır"

Sürecin yaklaşık 10 günden beri böyle devam ettiğini anlatan Bayrakdar, "Sular bir hafta öncesi vardı ama baraja ulaşmıyordu. Dere yataklarında su bitiyordu. Çiftçilerin de yoğun sulamasından dolayı az geldiği için yollarda su bitiyordu. Burada sazan balıkları var. Bir sürü çeşit balık var. Belki on çeşit balık vardır. Burada daha önceden balık tutuluyordu ama burayı çok tercih etmiyorlar. Balıkçılar Namazgah barajı daha dolu olduğu için orayı tercih ediyorlar. Biz balıkları kurtardık diye bakıyoruz ama gelen su Kaymaz Barajı’ndandır. Kandıra Belediye Başkanımız ile irtibata geçtik. Başkanımız Kaymaz Barajı’nın kapaklarını açtırdı. Bugün de su buraya ulaştı. Bir saate kadar su yoktu. Kandıra Belediyesi’nin sayesinde suyu aldık. Buradaki kalan balıkları kurtardık. Diğerleri oksijensizlikten öldü. Diğer balıklara su gelince oksijen aldıklarına inanıyoruz" diye konuştu.