Kuraklık ikinci ekimi de vuracak

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, 2023 yılında kar ve yağmur yağışlarının beklentinin çok altında kaldığını belirterek, “Yüzde 50’nin altında olan göletlerimiz var. Beklenen yağışlar olmazsa, Yenişehir Ovası’nda ikinci mahsul ekimi yapılmayabilir” dedi.

Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi Bursa ve ilçelerinde de su sıkıntısı yaşanıyor. Dış ve iç pazara mevsiminde binlerce ton sebze ve meyve üreten Yenişehir Ovası’nı besleyen bazı göletler yüzde 50’in altında kaldı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gelmezse, bazı köylerde tarım sulaması açısından sorunlar ortaya çıkması bekleniyor. Bölgenin sulama ihtiyacını ise 116 bin dönüm alanı sulayan Boğazköy Barajı göğüslüyor. Orhaniye, Kavaklı, Fethiye göletlerinde ise sıkıntı devam ediyor. Eğer beklenen yağışlar olmazsa, yüzde 50’nin altında kalan göletlerin beslediği tarım arazilerinde ikinci mahsulün ekilemeyeceği dile getirildi. Bu durum Yenişehir Ovası’nın tamamını içine almazken, yer altı sularının biriktiği depolarda şu an için sorun gözükmüyor.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı aynı zamanda Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, kuraklığın Bursa ve Yenişehir tarımına etkilerini değerlendirdi. 2023 yılında kar ve yağmurların birçok bölgede olduğu gibi Bursa’da da az olduğunu belirten Aktaş, “Şu an yüzde 50’nin altında kalan göletlerimiz var. Bunlarla ilgili de büyük ihtimalle sulu ürün ekiminin ikinci ekilişleri iptal ettirebilir. Bunu tabiki Devlet Su İşleri, Sulama Birlikleri, Ziraat Odaları ile birlikte oturup karar verilecek. Yağmur yağsa da kar yağmadığı sürece göletlere etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Kar suyu ile beslenen göletlerimiz var. O yerlerde sıkıntılar yaşanabilir. Yenişehir’de Kavaklı, Terziler, Orhaniye, Fethiye, Yeniköy gibi göletlerde sıkıntımız var” dedi.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim sulu tarım ekilen bölgelerde yerlerimiz şu an boş durumda. Muhakkak buralara sebze ekilecek. Bunların planları yapıldı. Ama ne yapılabilir derseniz, tek ürün ekilmesine karar verilebilir. Çok risk görülüyorsa sulama alanları içerisinde, göletten su alacak şahısların ekim yapacakları alan yüzde 50’ye düşürülebilir. 100 dönüm ekiyorsa, 50 dönüm ekmesi sağlanabilir. Bu şekilde tedbirler alınabilir. Bunları bugünkü duruma göre konuşuyoruz. Yağışlar olursa çiftçimizde vatandaşımız da mağdur olmaz”

“Bizim bölgemizde sebze ve ihracata yönelik sıkıntı yaşanmaz” diyen Aktaş, “Boğazköy Barajı 116 bin dönüm alan suluyor. Yaz suyu var, yer altı sularıyla beslenip depolara basılıyor, 5 bin dönüm de oradan sulanıyor. Yenişehir bölgesinde yetiştirdiğimiz sebzelerde sıkıntı yaşanmayacağını bu günden söyleyebiliriz. Yer altı sularımız şu an için yeterlidir. Karacabey bölgesindeki göletlerde de bir sıkıntı görülmüyor” ifadelerini kullandı.