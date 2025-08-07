Kuraklık riski altındaki Bursa'da yağan yağmur sevindirdi

Son 10 yılın en kurak mevsimini yaşayan Bursa’da gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağmur vatandaşları sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağış öğleden sonra yerini rüzgârlı havaya bırakacak. Bursa’da günün en yüksek sıcaklığı 34 dereceye çıkması beklenirken, en düşük sıcaklık ise 23 derece tahmin ediliyor.

Ayrıca önümüzdeki 4 gün boyunca sıcak hava uyarısı yapılırken, hava sıcaklıkları tekrar 37 dereceye yükselmesi bekleniyor. Aylardır sıcak yağmur yüzü görmeyen Bursa’da sabah etkili olan sağanak yağış her şeyden çok şehir trafiğini etkiledi. Yağış ile birlikte sürücüler trafikte ağır ilerleyince zaman zaman İzmir yolunda yığılmalar yaşandı.