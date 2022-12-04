Kuraklık tarımda doğru planlamayı öne çıkardı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, küresel iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda yaşanan kurak sezonların su tasarrufunun ve tarımsal üretimde doğru planlamanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Giderek artan su talebi ve kuraklıkla birlikte su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, buna paralel olarak yağış miktarlarında da ciddi bir azalmanın yaşandığına dikkat çekerek, “Ülkemizde yağış ortalamalarına baktığımızda ekim ayı yağışları Türkiye genelinde normaline göre yüzde 38 azalırken, Marmara Bölgesi’nde ise bu oran yüzde 71 ile mevsim normallerinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Bu durum, Türkiye’nin hızla su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlediğine işaret etmektedir” dedi.

Kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 323 metreküpe gerilediğine dikkat çeken Matlı, Türkiye’nin her geçen gün artan su stresiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kaynaklardan çekilen suyun önemli bir bölümü ise son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kaybolmakta, ülke genelindeki ortalama su kayıp oranı yüzde 33’leri aşmaktadır. Tüketilen suyun yüzde 76’sının tarım, yüzde 24’ünün ise sanayi ve içme suyunda kullanılması su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliğini zorunlu kılmaktadır. Zira ülkemizin yaklaşık 24 milyon hektar olan tarım arazilerinin sadece 8,5 milyon hektarı teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek özellikteyken ancak 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretim tehdit altında

Kuraklığa bağlı olarak yağış miktarlarındaki azalmanın tarımsal üretimi ciddi biçimde tehdit ettiğini belirten Matlı, Türkiye’deki mevcut tarım alanlarının yalnızca 85 milyonu değil, 5 milyonu aşan göçmen ve 45 milyonun üzerindeki turist ile birlikte 135 milyonu doyurduğunu söyledi. Stratejik bir sektör olan tarımda gıda güvencesi için mevcut tarım alanlarının su, hava ve toprak özellikleri dikkate alınarak en verimli şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Matlı, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, Kırsal Kalkınma Destekleri’nin yanı sıra su tasarrufunu ve üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yürütürken, üreticilerimizin de üzerine düşeni yaparak sertifikalı tohum ve bilinçli gübre kullanımını artırması, sulamada damla ve toprak altı damla sulama gibi teknolojilere yönelmesi, katma değeri yüksek ancak su ihtiyacı az olan stratejik ürünlerin üretimine ağırlık vermesi, tarımsal üretimin devamlılığı açısından önemlidir. Bursa Ticaret Borsası olarak bu noktada her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.